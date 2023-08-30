Вибухові псевдовибори: "бавовна" прогриміла у штабах Нової Каховки та Кремінної

У декількох штабах, де росіяни планували провести псевдовибори на окупованих територіях прогриміли вибухи. Зокрема, підірвали передвиборчий регіональний штаб “Єдиної Росії" у Новій Каховці.

Продовжується опір проти проведення "виборів" на окупованих територіях. Росія прагне легітимізувати злочин в очах своїх громадян.

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Вибори проходять вибухово

У вівторок, 29 серпня о 21:00 агент руху "АТЕШ" підірвав передвиборчий штаб "Єдіной Росії" в Новій Каховці. В організації повідомили, що окрім цього вдалося ліквідувати 3 окупантів, які охороняли приміщення.

Внаслідок підриву виникла пожежа. Вона знищила всю документацію, яку росіяни підготували до майбутніх "виборів" на окупованій території. Це явище псевдодемократії призначили на 8 – 10 вересня.

Штаб окупантів зруйновано: дивіться відео.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай також розповів, що 29 серпня неспокійно окупантам було і в Кремінній. У будівлі так званої прокуратори проходила нарада щодо майбутніх незаконних "виборів". Тобто там планували, скільки відсотків підтримки намалювати від Кремінної, щоб окупанти були задоволені. Однак розмова пішла не по плану.

Зібралися всі причетні "високі" особистості, трохи побалакали і злетіли у повітря. Бо українська земля не витримує окупантів та все їхнє незаконне, тож квітне бавовна,

– написав Гайдай.

Удар по прокуратурі окупантів в Луганській області / Сергій Гайдай

Кількість загиблих та поранених загарбників поки уточнюється.

Псевдодемократія на окупованих територіях