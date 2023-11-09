В окупованому Скадовську лунали вибухи: росіяни жаліються й про гучні звуки у Севастополі
Джерело:Петро Андрющенко
Російські загарбники ніколи не почуватимуться добре й "по-домашньому" на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, у місті Скадовськ у Херсонській області пролунали потужні вибухи.
Крім того, вибухи також лунали й в анексованому Криму. Зокрема, окупанти бідкалися про гучні звуки у Севастополі.
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У Скадовську чули вибухи
У місцевих телеграм-каналах розповіли, що вибухи у Скадовську пролунали близько 9 години 22 хвилини. Зокрема, очевидці казали про два гучних прильоти.
Самі росіяни одразу ж поспішили заспокоїти місцевих жителів, сказавши, що "працює російська протиповітряна оборона". Щоправда, замість звичного ППО окупанти з переляку написали – ВПО.
У Скадовську чомусь працює ВПО / Фото з соцмереж
Зрештою радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Скадовську прилетіло по місцю базування особового складу окупантів. Так, вони перебували у місцевому туристичному комплексі "Лотос".
Прилетіло по окупантах у комплексі "Лотос" в окупованому Скадовську / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка
На вибухи вже відреагували пропагандисти. Вони наголосили, що у місті "все погано і дуже погано", а удар був по одній з будівель у центрі міста. Водночас іншу інформацію загарбники не надали.
Гучно було і в окупованому Севастополі
Місцеві телеграм-канали також повідомили про ймовірну ракетну небезпеку у тимчасово окупованому Севастополі, що на Кримському півострові. Зокрема, це сталося близько 9 години 2 хвилини за київським часом.
Загарбники також повідомляли про "трєугольнік", намагаючись приховати атаку і заплутати місцевих громадян. Зрештою вже о 9 годині 17 хвилин пропагандисти оголосили відбій ракетної небезпеки у Севастополі.
Наразі окупанти не повідомляли, які наслідки "атаки" у місті. Крім цього, у мережі також не писали про постраждалих чи пошкодження після ракетної небезпеки у Севастополі.
У Криму вже не вперше гучно
- Вночі 7 листопада жителі анексованого Криму повідомляли про гучні звуки. Зокрема, вибухи чули у Бахчисарайському, Сакському районах, а також в окупованому Севастополі.
- За словами місцевих жителів, вибухи також лунали поблизу військового аеродрому "Бельбек" у Севастополі. Його використовують окупанти для розміщення своїх літаків.
- Ставленики Путіна у Криму розповіли, що нібито по ворожих об'єктах спрацювала російська протиповітряна оборона. Зокрема, окупанти зазначили, що нібито збили 17 ворожих безпілотників.