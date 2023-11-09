Російські спецслужби люблять розміщуватись у готелях, – Андрющенко про "бавовну" в Скадовську

У тимчасово окупованому Скадовську, що на Херсонщині, прилетіло по місцю зосередження росіян. Окупанти традиційно зменшують свої втрати, але вже відомо про щонайменше 5 вбитих та 15 поранених.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що влучання по Скадовську було дуже влучним. Хоча росіяни переконують, що їхня ППО нібито збила всі ракети, але відомо, що тіла загиблих окупантів вже повезли в морг.

Дивіться також Прилетіло по будинках і церкві: у Херсоні на балконі загинув чоловік, є поранені

Куди саме влучили

Росіяни зробили велику помилку, коли не дозволили евакуювати людей з Маріуполя. Тепер наші громадяни розмістилися на окупованій території, а також на території Росії. Вони можуть повідомляти важливу інформацію, а про деякі факти українській стороні стає відомо навіть швидше, ніж пропагандистським ЗМІ.

Така сама ситуація в Скадовську, який розташований далеко від лінії фронту. За словами Андрющенка, вже доходить інформація, що в будівлі, яку атакували, базувалося ФСБ. Також окупанти одразу почали приховувати свої втрати.

Спочатку казали про готель "Лотос", але це будівля, яка поруч. Хоча, враховуючи розміри Скадовська, все близько. Наші джерела кажуть, що там жили ФСБшники, не відомо наскільки це правда, але розумію, що заради простих офіцерів ніхто б не витрачав російську ППО,

– розповів Петро Андрющенко.

Він додав, що "Лотос" – це колишня будівля колгоспу. Згодом її переобладнали в готель. Хоча таких функцій вона давно не виконувала, насправді там розміщували російських окупантів.

Радник міського голови Маріуполя припустив, що відбулося у Скадовську: дивіться відео

Скільки жертв серед окупантів

Росіяни не повідомляють про втрати або їх применшують, тому цифри постійно змінювалися. Наразі відомо про 15 поранених і 5 загиблих. Моніторинг російських телеграм-каналів підтверджує, що окупанти в паніці.

Для російських спецслужб, керівництва, офіцерського складу дуже притаманно розміщуватися у схожих готелях, будівлях, які розташовані трохи далі від інших. У Маріупольському районі ми бачимо таку саму ситуацію,

– додав Андрющенко.

Також вражає "ювелірність" роботи наших Збройних Сил. Від будівлі майже нічого не залишилося, але паркан і ворота цілі.

"Наші Збройні Сили працюють дуже гарно, вкотре доводячи цивілізаційну різницю між росіянами й українцями", – підсумував радник міського голови Маріуполя.

"Бавовна" в Скадовську: останні новини