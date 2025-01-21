У Смоленську серія потужних вибухів: могло прилетіти по НПЗ й авіаційному заводу

У ніч на 21 січня в російському Смоленську прогриміли потужні вибухи. Окупанти скаржаться на атаку дронів. Під ударом міг бути НПЗ та авіаційний завод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вибухи у Смоленську 21 січня

Близько опівночі російські пропагандисти написали, про серію вибухів над Смоленськом. Місцеві жителі скаржилися на щонайменше 3 – 7 потужних "хлопків". Деякі джерела писали навіть про близько 20 вибухів.

У мережі припустили, що під атакою міг бути місцевий НПЗ Ярцево. Тим часом росіяни активно поширюють кадри атаки та вибухів. Не можуть стримати емоцій від побаченого.

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Потужна "бавовна" у Смоленську: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

РосЗМІ традиційно писали про "успішну" роботу "Пе-Ве-О". Щоправда, вона знову відпрацювала по будинках, – є пошкодження.

Потужні вибухи в Смоленській області прокоментував керівник "Центру вивчення окупації".

Ярцево. Смоленська область. Атаковано нафтобазу. Російська ППО вгатило в багатоповерхівку замість дрона. Традіційно "збили все",

– написав Петро Андрющенко.

Попередня атака на нафтобазу була 31 грудня 2024 року.

До речі, у мережі також пишуть про приліт по Смоленському авіаційному заводу. Він розташований у Задніпровському районі міста.

Смоленський авіаційний завод / Фото з мережі

До речі, цієї ночі також "тривожно" у Саратовській області. Лунали вибухи. Губернатор заявляв про загрозу БпЛА.