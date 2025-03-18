Удар безпілотником по лікарні в Сумах: моторошні фото наслідків обстрілу

Російська армія пізно ввечері 18 березня завдала удару по одному з медичних закладів у Сумах. Там виникла пожежа, є пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС, Сумську ОВА та Суспільне.

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Що відомо про наслідки російського удару по лікарні у Сумах

У ДСНС розповіли, що рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки горіння внаслідок ворожого удару по лікарні у Сумах. Окрім того, було проведено евакуацію 147 пацієнтів лікарні, з яких 9 маломобільних громадян.

Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу. На щастя, ніхто з людей не постраждав,

– написали у ДСНС.

Наслідки російського обстрілу лікарні у Сумах 18 березня / Фото ДСНС

Директор Сумської обласної лікарні Володимир Горох розповів журналістам Суспільного, що через ворожий удар безпілотника у медичному закладі пошкоджена покрівля та комунікації на горищі. Також пошкоджень зазнали 4 відділення, що розташовані на п'ятому поверсі.

Пацієнтів, які потребують постійного моніторингу, перевели в інші будівлі медзакладу.

Пацієнтів з лікарні через наслідки ворожої атаки евакуювали / Фото Суспільного

Ще один медзаклад постраждав в області

У Сумській ОВА також розповіли, що 19 березня ворог атакував безпілотниками лікарню у Краснопільській громаді області. Всього було зафіксовано 6 вибухів.

Попередньо люди не постраждали. В момент вибуху пацієнти та персонал перебували в укритті,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників та поліції 60 людей (серед яких і маломобільні) були евакуйовані у захищені місця.

"Внаслідок атаки росіян приміщення лікарні зазнало значних руйнувань. Пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Ліквідація наслідків триває", – резюмували в ОВА.