Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, кілька громад лишилося без світла

Ввечері 1 жовтня Росія знову запустила по Україні "Шахеди". На жаль, у Шосткинському районі зафіксовано влучання.

Про це повідомили у Сумській ОВА. Зазначається, що удар дронами-камікадзе припав на об'єкт критичної інфраструктури.

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Удар по критичній інфраструктурі

Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади,

– пишуть в ОВА.

Водночас станом на 23:40 протиповітряні бої тривають. Підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – додали у військові адміністрації.

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Зазначимо, що цього дня Росія кілька разів била по Сумах КАБами. Перший вибух пролунав о 15:53, а наступні – близько 21:49. У регіоні була оголошена повітряна тривога, а ПС повідомляли про рух керованих авіаційних бомб.