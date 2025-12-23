Сумщина під масованою повітряною атакою, є перебої з електропостачанням

Сумська область, зокрема райони Шостки та Конотопа, атакували ворожі БпЛА. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Що відомо про повітряну атаку на Сумщину вночі 23 грудня?

Уночі 23 грудня в Україні триває масована повітряна атака російської армії. Серед іншого під удар потрапила й Сумська область.

Військова адміністрація інформує, що найбільше постраждала північ Сумщини, зокрема від ударів БпЛА. Влучання є у районах Шостки та Конотопа. Мовиться про цивільну інфраструктуру.

Попередньо, люди не постраждали. Одначе є перебої з електропостачанням. Інформацію щодо всіх наслідків атак ворога уточнюють.

