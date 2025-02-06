Пошкоджено 4 приватні будинки: ввечері ворог атакував дронами Охтирську громаду
- Ввечері 6 лютого російська армія атакувала Сумщину ударними дронами, пошкодивши 4 приватні будинки в Охтирській громаді.
- На місці працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються, жертв серед людей попередньо немає.
Російська армія ввечері 6 лютого атакувала своїми ударними дронами Сумщину. Внаслідок цього постраждала Охтирська громада.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. По всій області оголошували тривогу через загрозу ворожих повітряних цілей.
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Які наслідки ворожої атаки по Охтирській громаді
У Сумській обласній військовій адміністрації підкреслили, що 6 лютого після 18 години відбулося падіння ворожого безпілотника на території Охтирської громади.
Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено чотири приватні будинки,
– мовиться у дописі.
Наразі на місці працюють всі необхідні екстрені служби. Наслідки атаки росіян ще уточнюють.
Наслідки російської атаки дроном по Охтирській громаді / Фото Сумської ОВА
Варто зазначити, що о 17:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали, що декілька груп БпЛА перебуває на Сумщині. Вони рухалися у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
Сама повітряна тривога у Сумській області була оголошена ще о 14:02, і, станом на 19:37, відбою поки що не було.
До слова, ворожі "Шахеди" також атакували Сумщину в ніч на 4 лютого. Тоді наші захисники збили 14 дронів-камікадзе, два безпілотники впали в області: один – на території Буринської громади, інший – Сумської. Попередньо, люди не постраждали.