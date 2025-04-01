У Таганрозі пролунали вибухи, через роботу ППО є наслідки

Пропагандистські ЗМІ пишуть про те, що місто Таганрог на півдні Росії зазнало атаки. Внаслідок роботи ворожої ППО пошкоджено будинки.

Деталі передає 24 Канал. В Україні вибухи лунали в Одесі та області, ворог бив "Шахедами".

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Що відомо про вибухи у Таганрозі 1 квітня

Як повідомили російські телеграм-канали, 1 квітня очевидці чули в районі місцевого порту від двох до шести вибухів. Згодом додали, що вибухів було 8, а в небі бачили яскраві спалахи та іскри. І справді, відео, які поширюють з місця, вражають.

Вибухи у Таганрозі 1 квітня: дивіться відео

Наслідки вибухів у Таганрозі: дивіться відео

Жителі хутора Червоний Десант та села Новобессергенівка також чули "гучні звуки".

Востаннє вибухи в Таганрозі чули 8 березня, тоді вони пролунали неподалік міста..

Унаслідок роботи російської ППО в Таганрозі пошкоджено два будинки і декілька автомобілів. Пошкодження підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора. Двоє людей постраждали через падіння уламків скла.

85 жителів одного з будинків евакуювали, в місті запровадили режим надзвичайного стану.

Один із безпілотників нібито упав у дворі. Що цікаво, місцеві жаліються, що сигналу тривоги не було.

Показуємо Таганрог на карті Росії

Місто досить близько до кордону з Україною.