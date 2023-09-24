В окупантів другий день "дискотека": у Токмаку та Бердянську прогриміли гучні вибухи

Російським загарбникам вкрай неспокійно на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що у Токмаку та Бердянську під вечір 23 вересня пролунали вибухи.

Інформацію про це розповсюдив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що очікуємо подробить від Генштабу.

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Токмак передав естафету Бердянську

У Токмаку в окупантів вже другий день "дискотека". Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів. Чекаємо подробиць від Генштабу,

– написав він о 18:03.

Іван Федоров о 19:23 зауважив, що естафету від Токмака прийняв Бердянськ. Він розповів, що там місцеві мешканці також повідомили про гучний вибух. Його чули у всіх районах міста.

Звернімо увагу на те, що наші військові продовжують просуватися на Запоріжжі. 23 вересня стало відомо, що наші захисники прорвали оборону окупантів під Вербовим.

ЗСУ продовжують рух вперед

Інформацію про зміни на південному фронті західним ЗМІ розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський. У виданні пишуть, що прорвали оборону наші військові біля Вербового, що у Пологівському районі Запорізької області, у п'ятницю. Ймовірно, мовиться про 22 вересня.

На лівому фланзі (під Вербовим – 24 Канал) ​​ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі,

– заявив командувач.

Тарнавський зауважив, що просування наших військових не таке стрімке, як очікувалося. І не таке, як у стрічках про Другу світову війну. За словами командувача "Таврії", "головне – не втратити цю ініціативу", яка є в українського війська. Також Тарнавський спрогнозував, що попереду на нас очікує ще більший прорив.

Наостанок пригадаймо слова Володимира Зеленського, які він сказав під час пресконференції у Вашингтоні. Президент зазначив, що наші військові звільнять Бахмут і ще два інші ключові міста. Але не уточнив, про які саме мовиться. Глава держави запевнив, що Україна має дуже комплексний план.