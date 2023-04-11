Ще одного угруповання ворога вже немає, – Федоров про потужну "бавовну" в Токмаку

Російські окупанти на захоплених територіях продовжують курити не в тих місцях. В ніч проти 11 квітня на окупованій частині Запоріжжя лунали аж 6 потужних вибухів.

Про наслідки необережності окупантів розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Вибухи у Токмаку та Мелітополі

Федоров пояснив, що і Токмак, і Мелітополь – ворог обрав, як логістичні центри. І оскільки, на території цих двох міст розташовано основну військову міць ворога на території Запорізької області, – тут постійно щось стається.

В Токмаку цієї ночі дійсно були вибухи – у тих місцях, де ворог концертував своє військове озброєння та свої склади з боєприпасами. Вибухи пролунали у передмісті Токмака – окупанти палили там, де не потрібно, тож тепер там цього ворожого угрупування просто немає,

– зазначив Іван Федоров.

Мер також додав, що це не останнє таке угрупування. Та зазначив, що наслідки цієї бавовни – "мінус" десятки загарбників та десятки одиниць військової техніки.

Окупантам на Запоріжжі уже тісно

Раніше Федоров розповідав, що у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 у Мелітополі.

Тож, загарбники розуміють, що часу на втечу у них мало. У ЗСУ нещодавно висміяли окоп завдовжки 70 кілометрів, який вирили окупанти у Запоріжжі: він пролягає від селища Семенівка під Мелітополем до селища Маринівка Приморського району.

Журналісти порівняли, що довжина цієї лінії оборони у 70 кілометрів – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 кілометрів) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва.

Росіяни будують ці величезні окопи під Мелітополем та мінують територію виключно через страх українського контрнаступу. Загарбники намагаються упорядкувати свої позиції та будують фортифікації, однак "бавовна" часто руйнує їхні плани.

7 квітня Володимир Зеленський постановив утворити в Запорізькій області 19 військових адміністрацій.