"Потужна ліквідація ворога": мер Мелітополя розкрив наслідки вибухів у Токмаку

В тимчасово окупованому Токмаку пролунали гучні вибухи. Внаслідок цього загинуло щонайменше 14 загарбників.

Протягом останніх двох днів триває ліквідація окупантів у тимчасово окупованому Токмаку. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Знищення штабу

Іван Федоров також розповів, що російські війська продовжують прикриватися цивільною інфраструктурою, оскільки засідання штабу окупантів відбувалося на території дитячого садочка. Російські офіцери обговорювали дії на Запорізькому напрямку.

Було знищено цілий штаб ворога. Точніше під час наради, яка проводилась в штабі, там стався вибух і щонайменше 14 загиблих, з яких велика кількість офіцерів,

– розповів Федоров.

На околицях тимчасово окупованого міста також лунали вибухи у місцях, де перебували російські військові та їхня техніка. Мер наголосив, що у Запорізькій області знищення окупантів триватиме й надалі.

Переміщення російських підрозділів

Федоров також додав, що дії ворога дозволяють зрозуміти той факт, що в них немає спокою на тимчасово окупованій території.

Через це вони перекидають нові й нові підрозділи на територію наших міст і тренувальних баз, які розмістили на узбережжі Азовського моря,

– наголосив міський голова.

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