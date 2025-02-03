"Спали ТЦК": мешканці Київщини масово отримали провокаційні СМС, можливий російський слід

Жителі Київщини у понеділок, 3 лютого, масово почали отримувати провокаційні повідомлення із закликом спалити ТЦК. Ймовірно, за цим спамом стоїть Росія.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на київські телеграм-канали. Уся ця розсилка СМС відбувається на тлі вибухів у будівлях ТЦК Рівного та Павлограда.

Дивіться також Вибухи та вбивство: Сирський відреагував на напади на ТЦК у Полтаві, Рівному та Павлограді

Бучанський ЦНАП потрапив під хакерську атаку Росії

На телефони мешканців області масово надійшли повідомлення нібито від Бучанського ЦНАПу, у яких закликають "спалити ТЦК і врятувати собі життя".

Ймовірно, так Росія намагається завербувати українців на антидержавні дії.

При отриманні пропозицій на подібну "роботу" громадян просять повідомляти про це в офіційний чат-бот СБУ ""Спали" ФСБешника".

На цю провокативну СМС-розсилку згодом відреагували у Бучанській міській раді.

Ці повідомлення можуть бути результатом ймовірних хакерських дій країни-агресора. Спеціалісти Бучанської міської ради вже виконали необхідні роботи з усунення повторних повідомлень,

– повідомили там.

У міській раді також додали, що надалі над цією ситуацією працюватимуть правоохоронці.