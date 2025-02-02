Підриви ТЦК в Україні: у РНБО відреагували на події

За останні дні в Україні сталися два вибухи у ТЦК. У ЦПД заявили, що тут доклали зусилля російські спецслужби.

У Павлограді ввечері 2 лютого стався вибух біля будівлі РТЦК та СП, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець. Це вже не перший подібний інцидент за останній час. 1 лютого вибух пролунав на території Рівненського ТЦК. Там загинула одна людина, і ще шестеро зазнали поранень, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Реакція ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що за операціями проти військових, а також за підривами ТЦК стоять структури ГРУ та ФСБ Росії.

Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року,

– йдеться у дописі лейтенанта.

Нагадаємо, що 31 січня у Пирятині на АЗС сталося кричуще вбивство співробітника ТЦК. Це сталося під час супроводу мобілізованих на навчання до військової частини. За вбивство військовослужбовця затримані двоє чоловіків – жителі Полтави і Лубен. Їм вже оголосили про підозри.