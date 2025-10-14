У Туапсе знову "пропущений": росіяни бідкаються про низку вибухів та приліт по НПЗ

У російському Туапсе, що в Краснодарському краї, ніч на 14 березня була доволі яскравою. Там могло прилетіти по нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. У мережі також ширять багато відео з місця прильоту.

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Що відомо про пожежу та вибух у Туапсе

Повідомлення про приліт у Туапсе з'явилися після 2:00 за київським часом. Очевидці поширюють кадри, де можна почути сирени та побачити яскраве полум'я і дим.

У Туапсе міг бути приліт: дивіться відео

За даними місцевих жителів, там могла спалахнути пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. У небо здійнявся величезний стовп чорного густого диму.

Наслідки вибухів у Туапсе / Фото російських ЗМІ

Також жителі Туапсе зазначили, що загалом було чутно близько 10 гучних вибухів в районі місцевого НПЗ. Після цього у місті спрацювала тривожна сирена, а в районі підприємства розпочалося займання.

По НПЗ у Туапсе могли вдарити: дивіться відео

У місцевих телеграм-каналах росіяни писали, що перед тим, як сталася пожежа, пролунав потужний вибух. І одразу після цього у мережі поширили відео та фото з місця подій.



Росіяни писали про вибухи в Туапсе / Скриншот 24 Каналу

Саме полум'я могли побачити жителі кількох районів Туапсе. За даними МНС Росії, у Краснодарському краї також було оголошено загрозу ракетній небезпеці.

Горить НПЗ у Краснодарському краї: дивіться відео

Цікаво, що у зв'язку з атакою, Росавіація ввела план "Килим" на роботу аеропорту Сочі. У роботі летовища є певні обмеження.

Варто наголосити, що Туапсинський НПЗ – російське нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї. Завод складає єдиний виробничий комплекс із морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" – ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе". Основна частина продукції йде на експорт. Завод входить до складу нафтової компанії "Роснефть".

До слова, нафтопереробний завод у Туапсе вже атакували українські дрони. Джерела 24 Каналу підтверджували, що тоді по ворожому військовому об'єкту завдали ударів безпілотники ГУР МО.