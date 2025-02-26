Краснодарський край під масовано атакою БпЛА: вибухи лунають у морському порту Туапсе

Над територією Краснодарського краю Росії уночі 26 лютого пролунало багато вибухів. Місцеві скаржаться на атаку БпЛА у масштабі, якої вони ніколи раніше не бачили.

Під концентрованим ударом опинився серед іншого і морський порт міста Туапсе. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Вибухи в порту і "падіння уламків": що відомо про наліт дронів на Краснодарський край

Майже одразу після початку доби 26 лютого з російського Краснодарського краю почали надходити повідомлення про прольоти дронів та вибухи. Їх списували на роботу ППО.

Місцеві жителі писали у соціальних мережах, що дронів було дуже багато. Нарахували щонайменше 40 вибухів. Їх чули, зокрема, в Анапі, у поселеннях Виноградне, Витязеве, а згодом і в Туапсе. План "Килим" ввели в аеропорту Сочі.

З Туапсе писали, що вже тривалий час повітряний бій іде над морським портом. Кілька десятків вибухів чули місцеві – і вони скаржаться, що, мабуть, такого масштабу атаки досі не бувало.

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Де розташоване місто Туапсе: показуємо на карті

Офіційної інформації звідти про постраждалих та руйнування немає. Щодо інших районів Краснодарщини, губернатор писав про "падіння уламків" на приватні будинки та пожежі, але без постраждалих.

Зауважимо, раніше була інформація про вибухи у Криму, окупованому Росією. Там, мовляв, ППО збивало безпілотники над Чорним морем. Рух Кримським мостом на певний час перекривали.