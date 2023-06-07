Що не день, то "бавовна": в Шебекіно після серії вибухів розпочалася пожежа

Ранок середи у Шебекіно, що у Бєлгородській області Росії, знову розпочався не з кави, а з серії прильотів. За словами місцевих, їх було щонайменше десять.

Однак не встигли місцеві видихнути після гучних вибухів, як розпочалася сильна пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ, пише 24 Канал.

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Дим видно за межами міста

Ба більше, у деяких пабліках уточнюють, що велика пожежа здійнялася не одна. Їх спостерігають на місцевому звалищі, а також на одному з підприємств. Деякі ж мешканці повідомляють про щонайменше 5 осередків займання.

Через це усе місто перебуває у сизому диму, який закриває огляд на місто. Також місцеві повідомляють, що через задимлення важко дихати.

Сильне задимлення у Шебекіно: відео

При цьому дим від загорянь видно з околиць не лише багатостраждального Шебекіно, а й з самого Бєлгорода.

Після вибухів у місті здійнялася пожежа: відео

Під обстрілами сиділи не лише у Шебекіно

Також російські ЗМІ з посиланням на МНС повідомляють, що не лише у Шебекіно середа розпочалася з обстрілів. Під вогнем було й село Муром, що у Бєлгородській області. Воно розташоване поблизу з українським кордоном.

У Шебекіно знову прильоти: відео

За даними російської Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС) загалом лише за годину 7 червня під вогонь потрапили сім населених пунктів Бєлгородської області.

Окрім Шебекіно та Мурома, мовиться про села Грузьке, Горьковске, Маломихайлівка, Нижнє Березово-Друге та Терезівка.

Звісно, традиційно у російських ЗМІ в обстрілах звинувасують Україну. Однак у жодних бойових діях військові нашої держави на території країни-терористки участі не беруть. Щонайменше, захисникам України є куди витрачати необхідні боєприпаси у межах нашої держави.

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