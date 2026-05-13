Уночі є висока загроза, – майор ЗСУ назвав 3 причини, чому Росія розтягує атаку на тривалий час

Росія масовано атакувала Україну дронами 13 травня. Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що атака може тривати до обіду 14 травня. Ймовірно, цієї ночі ворог може застосувати ракети.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук озвучив 24 Каналу думку, що окупанти можуть розтягувати атаку через 3 причини. Мовиться про бажання виснажити українську ППО, тиснути психологічно на українців та складність у запуску великої кількості БпЛА одночасно.

Чому Росія застосовує таку тактику?

Андрій Ткачук зазначив, що насамперед ворог хоче виснажити систему ППО, українські можливості і засоби. Також окупанти хочуть тиснути морально-психологічно на суспільство, на бізнес, на різного роду структури. Зокрема, це може бути відповідь на те, що Україна створила їм проблеми під час параду до 9 травня.

Крім того, зараз загарбникам складно запускати одночасно таку кількість безпілотників. Тому що Україна уражає аеродроми, пускові майданчики, летовища, з яких ворог випускає дрони на нашу територію. Мовиться про об’єкти на тимчасово окупованих українських територіях та у Росії.

Тому є багато причин, завдань, які росіяни намагаються виконати під час цього запуску. Цієї ночі, як і завжди, цивільне населення має бути обережним. Ми розуміємо, що вночі є висока загроза, на це вказують об’єктивні фактори,

– підкреслив майор ЗСУ.

Зверніть увагу! Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив особливість денної атаки "Шахедами" 13 травня. За його словами, росіяни дуже серйозно готувались, однак тактика ударів хвилями не зовсім нова. Однак ворог застосував більшу концентрацію "Шахедів" у дуже вузькому місці. Зокрема, окупанти випускали дрони звідти, де сходяться кордони Білорусі, України і Росії, вздовж півночі, а потім розподілили по західних областях.

Яка загроза є вночі 14 травня?

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що російська атака може тривати до обіду. Тобто удари можуть продовжитися вночі, зранку та вдень 14 травня. Ціллю загарбників можуть стати об'єкти критичної інфраструктури та Укрзалізниці. Можливо, під ударом знову буде Захід України, можлива комбінована атака на центральну Україну чи на Захід.

Також, за словами Бескрестнова, ймовірно, що вночі буде ще ракетний удар. Згодом може бути ще одна хвиля, тому що росіяни мають достатній запас "Шахедів", щоб атакувати Україну сьогодні і завтра. Президент України Володимир Зеленський теж попередив про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, що 13 травня Росія здійснила одну з найдовших масованих атак по Україні. Відомо про влучання на Закарпатті, Львівщині, Волині, в Івано-Франківську та Рівненській області. Є десятки поранених, зокрема, це діти. На жаль, шестеро людей загинуло. За даними Повітряних сил ЗСУ, з 08:00 по 18:30 ворог запустив по Україні 753 ударні безпілотники різних типів: "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", Італмас", імітатори типу "Пародія".