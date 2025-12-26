Розстрілювали дітей: ГУР "привітало" з Різдвом окупантів з 80-ої бригади в Уссурійську
- 24 грудня в Уссурійську на парковці військової частини 19288 пролунали два вибухи.
- Офіційні джерела називають це "хлопком зварювального апарату", але очевидці зафіксували велику кількість силовиків на місці події.
Українські розвідники продовжують карати російських окупантів за воєнні злочини, які вони вчинили в Україні. Так, черга відповідати за скоєне настала для загарбників з 80-ої бригади.
Напередодні Різдва, вранці 24 грудня, у місті Уссурійськ Приморського краю пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління, передає 24 Канал із посиланням на джерела у спецслужбах.
Що відомо про "бавовну" в Уссурійську?
Офіційні ворожі джерела, як і зазвичай, не поспішають деталізувати подію. Натомість у повідомленнях тамтешніх ЗМІ йдеться про нібито "хлопок зварювального апарату".
Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків.
Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема й представники спецслужб.
Нагадаємо, що окупанти з 80-ої бригади управління брали активну участь в агресивній війні проти України.
Відомі факти здійснення ними військових злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.
Як про вибухи в Уссурійську писали росЗМІ / джерела 24 Каналу
Які наслідки останніх ударів України по Росії?
- У ніч проти 26 грудня у Волгограді чули серію вибухів. Також телеграм-канали повідомляюють про пожежу у районі нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
- Вдень 25 грулня Україна атакувала НПЗ у Новошахтинську ракетами Storm Shadow.
- Українські військові завдали удару по російському військовому аеродрому в Адигеї та уразили ремонтний підрозділ у Донецькій області. У результаті попередніх атак було знищено радіолокаційні станції на аеродромі "Бельбек" у Криму, додали у Генеральному штабі ЗСУ.
- Далекобійні дрони СБУ вдарили по нафтових резервуарах у порту Темрюк та спричинили загоряння на Оренбурзькому газопереробному заводі.