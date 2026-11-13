Триває атака реактивних безпілотників: у Вінниці пролунали вибухи

У Вінниці у ніч на 13 листопада прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги. Російські військові спрямували на місто ударні реактивні безпілотники.

Про загрозу інформували Повітряні сили та моніторингові канали. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Вінниці дронами стався 13 листопада: що відомо?

Російська армія вкотре застосувала для удару по Україні реактивні БпЛА вночі 13 листопада. Вінницька область опинилася серед постраждалих від агресії ворога.

Безпосередньо на Вінницю також летіли дрони. Від місцевих спільнот у соціальних мережах надходила інформація про серію вибухів – спершу перед північчю 12 листопада, а потім і за кілька хвилин на початку нової доби.

Інформації про наслідки обстрілу на момент публікації ще не було. Повітряна атака по Україні триває.

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Додамо, що ввечері російські безпілотники атакували Білу Церкву на Київщині. У місті зафіксували влучання по об'єктах, від яких залежить забезпечення жителів світлом і теплом.