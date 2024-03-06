Росіяни скаржаться на атаку нафтобази та аеродрому у Воронежі, у Бєлгороді виють сирени

Ранок 6 березня був вкрай неспокійним для росіян. У Воронежі чули гучні звуки і нарікали на буцімто атаку дронами. Тим часом у Бєлгородській області завивали сирени.

Отже, близько 07:40 російські ЗМІ почали писати про ситуацію у Воронезькій області. Посилаючись на місцевого губернатора, вони повідомляли про буцімто збиття безпілотників.

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Воронеж був під атакою дронів

Губернатор Воронезької області сповістив, що в регіоні буцімто виявили кілька безпілотників. Ясна річ, він заявив, що мовиться про українські дрони. Він запевняв, що БпЛА не лише виявили, а й знищили.

Гучні звуки лунають у Воронезькій області: дивіться відео

Цікаво, що цього ранку вибух чули мешканці селища міського типу Анна у Воронезькій області. Неподалік там розташована нафтобаза.

Звернімо увагу, що телеграм-канал BAZA пише, що наші військові буцімто намагалися атакувати військовий аеродром Балтимор, розташований у Воронежі. Буцімто БпЛА збили за кілька кілометрів від об'єкта.

Кажуть також, що ще два БпЛА буцімто були націлені на нафтобазу в регіоні. І що уламки одного з них впали на території підприємства.

Сам місцевий губернатор намагався запевнити, що буцімто збили 3 дрони. Втім, на короткому відео, яке виклали самі росіяни, видно як у небо здіймається густий дим. Аж надто успішне збиття БпЛА в регіоні.

Дим здіймається у Воронезькій області: дивіться відео

Тим часом на Бєлгородщині виють сирени

Близько 8 ранку у Бєлгороді та в Бєлгородському районі оголосили повітряну тривогу. Мешканці регіону могли почути, як навколо виють сирени, повідомляючи про ймовірну загрозу.

Кажуть, запустили сирену ракетної небезпеки. Губернатор Гладков звернувся до мешканців. Він закликав їх перебувати вдома та не підходити до вікон. Якщо ж люди на вулиці, то їм він запропонував спуститися до укриття або іншого безпечного місця.

Повітряна тривога у Бєлгородській області: дивіться відео

Трішки пізніше відзвітували про ситуацію. Мовляв, у Бєлгородському районі система ППО буцімто збила БпЛА літакового типу у районі села Ближнє.

Оперативні служби уточняють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає,

– написав губернатор о 08:18.