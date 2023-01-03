"Бавовна" знову завітала під Воронеж та Курськ: росіяни заявляють про роботу ППО

У західних регіонах Росії, що недалеко від кордону з Україною, знову неспокійно. Зокрема, стало відомо про серії вибухів, які прогриміли під Воронежем, Курськом та поблизу інших великих міст ворожої держави.

Очевидно, "бавовнятко" засіло у Воронежі й інших містах ворожої держави та не планує звідти тікати до повної перемоги ЗСУ на полі бою. Власне, у ніч проти 3 січня російські телеграм-канали повідомили, що поблизу населеного пункту – неспокійно. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про "салюти" в Росії

Перші повідомлення про вибухи у місті Розсош, що у Воронезькій області, надійшли близько 00:20 за київським часом. Ймовірно, територію Росії атакував безпілотник. Зауважмо, що, як завжди, кремлівська влада вирішила не коментувати ситуацію. Проте у мережі з'явились кадри, що підтверджують цю інформацію.

Ракета летить. Їб*нут*сь,

– коментують на ролику побачене загарбники.

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Слід наголосити, що одразу після того, як прогриміли вибухи, окупанти почали хором волати, що це насправді працює протиповітряна оборона та переживати не варто. Хай там як, але спати спокійно росіяни вночі точно не будуть. Такі "інциденти" засвідчують, що Росія стала дуже вразливою до атак та обстрілів, хоча йменувала себе державою з "другою армією у світі".

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Зверніть увагу! Згодом стало відомо, що "бавовна" розцвіла також у Курській та Бєлгородській областях Росії. У пабліках громадяни держави-терористки писали, що чули декілька "потужних глухих вибухів". Про це Згодом стало відомо, що "бавовна" розцвіла також у Курській та Бєлгородській областях Росії. У пабліках громадяни держави-терористки писали, що чули декілька "потужних глухих вибухів". Про це зазначили також у моніторингу повітряної активності окупантів. За попередньо інформацією з ворожих ЗМІ, вибухів було два.

До цієї теми нагадаємо, що вранці 2 січня потужна "бавовна" завітала у Брянську область. Через деякий час стало відомо про влучання по російському енергетичному об'єкту – відбулось це неподалік населеного пункту Климового.