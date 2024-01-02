Пропагандисти звинуватили Україну в ударі по Воронезькій області: ракета виявилася російською

Кремлівські ЗМІ 2 січня почали активно ширити інформацію про вибухи у Воронезькій області, що у Росії. Російські пропагандисти звинуватили у всьому Україну.

Російські пропагандисти почали поширювати фейкову інформацію про те, що Збройні Сили України буцімто завдали удару по одному із сіл Воронезької області у Росії. Згодом місцевий очільник підтвердив, що в Петропавлівці впала саме російська ракета.

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Кремлівські пропагандисти звинуватили Україну

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому

Зокрема, російська пропагандистка Ольга Скабєєва осоромилася, написавши на своїй сторінці у соцмережах про терористичну атаку українських Сил оборони на село Петропавлівка у Росії.

ЗСУ здійснили терористичну атаку на Воронезьку область,

– цинічно заявила Скабєєва.

Після того, як з'ясувалося, що влучання сталося внаслідок дій російських військових, Скабєєва швидко видалила свій абсурдний допис. Водночас інформацію про удар російських військових по своїй же території вона повідомляти не захотіла.

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Вибухи у Воронезькій області: що відомо