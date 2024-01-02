Пропагандисти звинуватили Україну в ударі по Воронезькій області: ракета виявилася російською
Кремлівські ЗМІ 2 січня почали активно ширити інформацію про вибухи у Воронезькій області, що у Росії. Російські пропагандисти звинуватили у всьому Україну.
Російські пропагандисти почали поширювати фейкову інформацію про те, що Збройні Сили України буцімто завдали удару по одному із сіл Воронезької області у Росії. Згодом місцевий очільник підтвердив, що в Петропавлівці впала саме російська ракета.
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Кремлівські пропагандисти звинуватили УкраїнуЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Зокрема, російська пропагандистка Ольга Скабєєва осоромилася, написавши на своїй сторінці у соцмережах про терористичну атаку українських Сил оборони на село Петропавлівка у Росії.
ЗСУ здійснили терористичну атаку на Воронезьку область,
– цинічно заявила Скабєєва.
Після того, як з'ясувалося, що влучання сталося внаслідок дій російських військових, Скабєєва швидко видалила свій абсурдний допис. Водночас інформацію про удар російських військових по своїй же території вона повідомляти не захотіла.
Пропагандисти звинуватили ЗСУ у вибухах в Росії: дивіться фото
Вибухи у Воронезькій області: що відомо
- 2 січня під час масованої ракетної атаки Росії по території України окупанти "схибили" та завдали удару по селу Петропавлівка Воронезької області. Росіяни почали масово ширити мережею відео, на яких продемонстровано знищені вулиці. Російські телеграм-канали написали, що це сталося близько 8:38. Три будинки "залишилися без всього".
- Водночас місцева влада повідомила, що "сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі". Губернатор Воронезької області ствердив, що минулося без постраждалих, але сім домоволодінь зруйновано – пошкоджено скління та покрівлю, а також несучі конструкції.
- Російське міноборони написало про те, що "сходження боєприпасу" сталося під час прольоту літака. Обставини нібито розслідують. Росіяни скаржилися, що вулиці фактично немає, "усе згоріло, рознесло". Видно велику вирву.