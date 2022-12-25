В Євпаторії повідомляють про вибухи, – ЗМІ

В окупованому Криму, зокрема в курортному містечку Євпаторії на західному узбережжі, знову неспокійно. Місцеві пишуть про вибухи, а загарбницька влада, як завжди, – відмовчується.

Схоже, що "бавовнятко" прилетіло у Крим і не хоче з нього нікуди більше їхати. Скажімо, вчора місцеві ворожі телеграм-канали повідомляли, що прогриміли вибухи на нафтобазі, а сьогодні тривожно пишуть про "бавовну" в Євпаторії. Про це інформує 24 Канал.

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Черговий подарунок від "бавовнятка" окупантам в Криму

Очевидно, цього разу цвітіння "бавовни" в Криму приурочене Різдву. Варто сказати, що загарбникам неабияк пощастило – ця дивовижна рослина цвіте на територіях, що їм вдалось захопити, навіть взимку і навіть поблизу моря. Власне, Євпаторія розташовується на заході Кримського півострова.

На узбережжі Криму прогриміли вибухи: шукайте Євпаторію на карті

Цей інцидент також прокоментував речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі. Він навіть придумав невеличкий віршик, у якому висміяв окупантів та "бавовну".

Є місто Євпаторія – прекрасне й золоте,

Однак, воно з тривогами: бавовна там росте!

І, хоч під окупантами, та місто розцвіте,

Коли російську наволоч з собою чорт візьме,

– написав він.

Водночас варто сказати, що окупаційна влада, як завжди, не коментує вибухи, які пролунали на півострові. Очевидно, окупанти сподіваються, що "бавовнятко" подумає, що на нього всім байдуже, та само втече, однак усі ми розуміємо, що насправді – це не так. Фантастичне створіння ще не раз турбуватиме загарбників – і не лише на території Криму.

Нова "бавовна" – нові черги на виїзді з Криму

Можна помітити одну цікаву закономірність. Полягає вона у тому, що кожного разу, коли "бавовна" цвіте на території Криму, на виїзді з півострова утворюють кілометрові черги з росіян, які хочуть покинути окуповані території.

Наприклад, нещодавно вибухи пролунали в тимчасово окупованому Сімферополі – тоді ж загарбники почали тікати, як пацюки через Керченський міст у Росію. Вочевидь, така ж ситуацію буде після цієї "бавовни" в Євпаторії.