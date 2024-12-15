Військова логістика Росії вкотре під ударом: біля Ульяновська вибух зруйнував залізницю

Росію продовжують сколихувати потужні вибухи. Один з останніх ударів припав на військову логістику ворога.

Біля російського Ульяновська вибух зруйнував залізницю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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У Росії продовжуються вибухи на залізниці

В українській розвідці розповіли, що залізничне полотно в Ульяновську було підірвано у суботу, 14 грудня. Це завдало військовій логістиці росіян чергових складнощів.

"Вибух відбувся у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу", – уточнили у ГУР.

Момент удару по залізниці потрапив на відео.

У Росії знову горіла залізниця: дивіться відео

Нагадаємо, що це уже втретє за останній час з'являються проблеми на російській залізниці. Так, 13 грудня у Краснодарі згоріли три локомотиви, а 11 грудня у Брянську – два магістральних тепловози.

Процес послаблення об'єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває,

– додали у ГУР.

Українські розвідники також наголосили що за кожен воєнний злочин Росії буде справедлива відплата.