В Запоріжжі лунали вибухи: ймовірно, атакували балістикою
Джерело:Іван Федеоров
Російські війська атакували Запоріжжя у ніч на 1 червня. Ймовірно, для удару використали балістичні ракети.
Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили о 02:17. У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для східних областей.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного.
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів,
– написали вони об 03:03.
Попередньо, за інформацією моніторингових каналів, по місту могли вдарити балістикою. Наразі інформація уточнюється.
О 03:32 журналісти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті. Це одразу ж підтвердив й Іван Федоров, голова Запорізької ОВА.Важливо! Оперативно про повітряні тривоги, вибухи та інші загрози читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.
До слова, також російські війська підняли в небо 6 бомбардувальників Ту-95. Наразі повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.