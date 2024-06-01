В Запоріжжі лунали вибухи: ймовірно, атакували балістикою

Російські війська атакували Запоріжжя у ніч на 1 червня. Ймовірно, для удару використали балістичні ракети.

Повітряну тривогу в Запоріжжі та області оголосили о 02:17. У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для східних областей.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного.

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів,

– написали вони об 03:03.

Попередньо, за інформацією моніторингових каналів, по місту могли вдарити балістикою. Наразі інформація уточнюється.

О 03:32 журналісти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті. Це одразу ж підтвердив й Іван Федоров, голова Запорізької ОВА.

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До слова, також російські війська підняли в небо 6 бомбардувальників Ту-95. Наразі повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.