7 березня, 00:44
Вибухи на Запоріжжі: ППО працює по "Шахедах"
Основні тези
- Росія атакувала Запорізьку область дронами "Шахед" вночі 7 березня, повітряна тривога тривала з 20:02.
- Сили ППО працюють по дронах, місцеві жителі чули вибухи, рекомендується залишатися в укриттях.
Росія атакувала Запорізьку область дронами вночі 7 березня. У регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Цієї ж ночі "Шахеди" намагаються прорватися у Київ: по дронах працює ППО
Що відомо про атаку на Запоріжжя вночі 7 березня
Росія вкотре запустила "Шахеди" ввечері 6 березня, атака продовжилася і вночі 7 числа. У Запорізькій області повітряна тривога тривала ще з 20:02.
Про загрозу ударних БпЛА писали Повітряні сили, як про пересування ударних дронів ворога. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав о 00:36 написав про роботу ППО у регіоні.
Місцеві жителі чули вибухи. Людям необхідно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.Зауважте, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.