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24 Канал Новини України Вибухи на Запоріжжі: ППО працює по "Шахедах"
7 березня, 00:44
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Вибухи на Запоріжжі: ППО працює по "Шахедах"

Олесь Друкач
Основні тези
  • Росія атакувала Запорізьку область дронами "Шахед" вночі 7 березня, повітряна тривога тривала з 20:02.
  • Сили ППО працюють по дронах, місцеві жителі чули вибухи, рекомендується залишатися в укриттях.

Росія атакувала Запорізьку область дронами вночі 7 березня. У регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Цієї ж ночі "Шахеди" намагаються прорватися у Київ: по дронах працює ППО

Що відомо про атаку на Запоріжжя вночі 7 березня

Росія вкотре запустила "Шахеди" ввечері 6 березня, атака продовжилася і вночі 7 числа. У Запорізькій області повітряна тривога тривала ще з 20:02.

Про загрозу ударних БпЛА писали Повітряні сили, як про пересування ударних дронів ворога. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав о 00:36 написав про роботу ППО у регіоні.

Місцеві жителі чули вибухи. Людям необхідно перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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