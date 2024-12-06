Вибухи на Запоріжжі: ворог втретє за вечір запустив КАБи

На Запоріжжі лунають вибухи. Окупанти знову обстрілюють регіон з авіації.

Близько 22:00 на Запоріжжі залунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли спершу про загрозу ударних безпілотників, а потім про небезпеку авіаційних ударів, передає 24 Канал.

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Нова атака на Запоріжжя

Так, о 23:01 військові попередили про пуски КАБів у напрямку регіону. За кілька хвилин очільник ОВА Іван Федоров заявив про вибухи в області.

Прямо зараз росіяни продовжують тероризувати наших людей,

– написав він.

О 23:26 в області оголосили відбій тривоги.

Нагадаємо, що близько 18:00 Росія вже здійснила смертельний авіаобстріл Запоріжжя. Перший КАБ прилетів по житловому району міста, зруйнувавши СТО, пошкодивши житлові будинки та магазини. Другий приліт стався по відкритій місцевості.

Внаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей. Ще понад 20 осіб отримали поранення, серед них діти. Очевидці змальовують страшну картину. Кажуть, що люди горіли в автівках живцем.