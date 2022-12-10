Потужна "бавовна" у Мелітополі: мер показав вогняні кадри знищення окупантів

У Мелітополі 10 грудня до російських окупантів завітало "Бавовнятко". На відео видно, що після цього там почалася потужна пожежа.

Відповідний ролик оприлюднив міський голова Іван Федоров. Внаслідок прильоту серед загарбників є багато загиблих.

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У Мелітополі сталася "бавовна"

Мер Мелітополя оприлюднив відео пожежі, яка трапилася в місті після "бавовни".

Вогонь, вода і підсмажена ру*ня. Одна, проте не єдина на сьогодні "бавовна", яка так засмутила окупантів. Підтверджуємо дані, де ще "гуляли" раш*сти. P.S. Недарма куріння в людних місцях заборонене. Але ж окупанти – нелюди, їм можна,

– написав Федоров.

Дивіться відео з місця прильоту по російській базі

За його словами, ️після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі Росія втратила дуже багато військових вбитими та пораненими. Місцеві жителі розповіли, що, за попередніми підрахунками, підсмажилися приблизно 200 загарбників. ️

"Поранених ор*ів везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць. ️Швидкі їдуть з різних частин Мелітополя – не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. ️Не всім ор*ам – дорога до лікарень. Деякі швидкі завертають до моргу. Як кажуть, в добрий шлях", – підсумував міський голова.

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