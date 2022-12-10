Потужна "бавовна" у Мелітополі: мер показав вогняні кадри знищення окупантів
Джерело:телеграм Івана Федорова
У Мелітополі 10 грудня до російських окупантів завітало "Бавовнятко". На відео видно, що після цього там почалася потужна пожежа.
Відповідний ролик оприлюднив міський голова Іван Федоров. Внаслідок прильоту серед загарбників є багато загиблих.
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У Мелітополі сталася "бавовна"
Мер Мелітополя оприлюднив відео пожежі, яка трапилася в місті після "бавовни".
Вогонь, вода і підсмажена ру*ня. Одна, проте не єдина на сьогодні "бавовна", яка так засмутила окупантів. Підтверджуємо дані, де ще "гуляли" раш*сти. P.S. Недарма куріння в людних місцях заборонене. Але ж окупанти – нелюди, їм можна,
– написав Федоров.
Дивіться відео з місця прильоту по російській базі
За його словами, ️після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі Росія втратила дуже багато військових вбитими та пораненими. Місцеві жителі розповіли, що, за попередніми підрахунками, підсмажилися приблизно 200 загарбників. ️
"Поранених ор*ів везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць. ️Швидкі їдуть з різних частин Мелітополя – не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. ️Не всім ор*ам – дорога до лікарень. Деякі швидкі завертають до моргу. Як кажуть, в добрий шлях", – підсумував міський голова.
Коротко про ситуацію в Мелітополі
- ЗСУ розбили щонайменше 20 угруповань російських військ. Мовиться про частини окупантів у Мелітополі, Ясному, Михайлівці, Веселому, Пологах тощо. Щонайменше 1200 загарбників більше ніколи не зможуть воювати проти України.
- Окрім цього, поблизу Мелітополя, у селі Терпіння, українські захисники 2 грудня знову вдарили по скупченню окупантів. За інформацією мера, було десятки вбитих і поранених, яких привезли у мелітопольські лікарні.
- Поблизу райцентру також знищили 2 казарми загарбників. Їх розмістили у школі села Ясного та будинку культури в селищі Мирне.
- Своєю чергою, 3 грудня гаряче було вже у районі Михайлівки – про вибухи повідомили місцеві жителі. У Плодородному, що за 20 кілометрів від Михайлівки, щось детонувало. Люди чули вибухи та автоматні черги.