Вибухова ніч у Росії: СБУ та ГУР вдарили по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції

Українські спецслужби продовжують завдавати ударів по військових об'єктах в Росії. Зокрема, завдяки спільній операції СБУ та ГУР, в ніч на 9 липня серія атак безпілотників уразила кілька важливих об'єктів країни-агресорки.

Уражено військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області, електропідстанцію на 500 кіловатів в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Про це повідомляють джерела 24 Каналу у спецслужбах.

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Які наслідки удару ГУР та СБУ по території Росії

Під час атаки на військовий аеродром Ахтюбінськ російські телеграм-канали повідомляли про роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів. Однак ці повідомлення згодом були видалені, що свідчить про успішність атаки, адже зазвичай російська влада оперативно видаляє інформацію про ураження важливих військових об'єктів.

СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини,

– зазначило проінформоване джерело.

Вибух у Волгограді: дивіться відео

Вибухи у Ростовській області: дивіться відео

Потужний вибух та пожежа у Росії: дивіться відео

Вибухи також чули у Бєлгородській області

У ніч на 9 липня в Бєлгороді також лунали вибухи. Зокрема, росіяни заявляють про пошкодження приватних будинків, з яких видніються дим і полум'я.

На відео з російських телеграм-каналів видно вибиті шибки та двері одного з магазинів, які вирвало та зім'яло. Варто зазначити, що пропагандисти стверджують, що їхня ППО буцімто збила всі ракети та дрони.

Також місцеві телеграм-канали пишуть, що у частині Шебекіно відсутні світло та вода. Згодом пропагандисти повідомили про пошкодження заводу "Енергомаш".

Деякі російські ЗМІ заявили, що вибухи в Бєлгороді були чутні в районі лікарні, переобладнаної під військовий шпиталь.

До слова, у ніч на 7 липня дрони СБУ підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області. За інформацією від проінформованих джерел 24 Каналу, на площі у 9 тисяч квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.