Вибухова п’ятниця триває: в Донецьку приліт у нафтобазу

На тимчасово окупованих територіях України продовжує буйно квітнути "бавовна". Вибухи ввечері 15 грудня чули також і у Донецьку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою стало відомо, що там стався приліт по місцевій нафтобазі, передає 24 Канал.

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У Донецьку прилетіло по нафтобазі

Місцеві телеграм-канали почали повідомляти про перші вибухи близько 19 години 39 хвилин. Очевидці зазначали, що чули гучні звуки у Будьонівському районі Донецька.

Згодом на місці події спалахнув вогонь. У мережі також з'явилися кадри, на яких можна побачити, як у небо піднявся чорний стовп диму, а сам горизонт забарвився у помаранчево-червоний колір внаслідок горіння.

У Донецьку палало у Будьонівському районі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Зрештою стало відомо, що у цьому районі була розташована нафтобаза. Саме там на території спалахнула масштабна пожежа.



У Донецьку на нафтобазі спалахнула пожежа / Фото з місцевих телеграм-каналів

Крім того, про вибухи також повідомляли й жителі Харцизька. Наразі достеменно невідомо, чи там також був приліт, чи це долинали звуки з Донецька.

Варто зазначити, що окупаційна влада поки жодним чином не коментувала пожежу на нафтобазі у Донецьку. Крім того, пропагандисти не зазначали, чи є у місті постраждалі.

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