Вибухова п’ятниця триває: в Донецьку приліт у нафтобазу
На тимчасово окупованих територіях України продовжує буйно квітнути "бавовна". Вибухи ввечері 15 грудня чули також і у Донецьку.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зрештою стало відомо, що там стався приліт по місцевій нафтобазі, передає 24 Канал.
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У Донецьку прилетіло по нафтобазі
Місцеві телеграм-канали почали повідомляти про перші вибухи близько 19 години 39 хвилин. Очевидці зазначали, що чули гучні звуки у Будьонівському районі Донецька.
Згодом на місці події спалахнув вогонь. У мережі також з'явилися кадри, на яких можна побачити, як у небо піднявся чорний стовп диму, а сам горизонт забарвився у помаранчево-червоний колір внаслідок горіння.
У Донецьку палало у Будьонівському районі / Фото з місцевих телеграм-каналів
Зрештою стало відомо, що у цьому районі була розташована нафтобаза. Саме там на території спалахнула масштабна пожежа.
У Донецьку на нафтобазі спалахнула пожежа / Фото з місцевих телеграм-каналів
Крім того, про вибухи також повідомляли й жителі Харцизька. Наразі достеменно невідомо, чи там також був приліт, чи це долинали звуки з Донецька.
Варто зазначити, що окупаційна влада поки жодним чином не коментувала пожежу на нафтобазі у Донецьку. Крім того, пропагандисти не зазначали, чи є у місті постраждалі.
Донецьк для окупантів не надто спокійне місце
- Сили спеціальних операцій ЗСУ 5 грудня повідомили, що у тимчасово окупованому Донецьку знищили ворожий склад та техніку противника. Зокрема, ворог втратив свою реактивну систему залпового вогню "Град".
- Вибухи також лунали у Донецьку і 6 грудня. На місці прильоту утворилося величезне задимлення, а очевидці повідомляли, що влучили у резервуари з пальним для окупаційних військ.
- "Бавовна" до Донецька приходила й наприкінці листопада. Після вибухів там у небі з'явилася заграва, а спалах бачили й жителі кількох сусідніх районів у Донецьку.