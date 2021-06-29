Вибух та пожежа у центрі Лондона: кількість постраждалих зросла

Кількість людей, які постраждали внаслідок потужної пожежі у центрі Лондона, зросла до 6. Інцидент стався біля станції метро Elephant and Castle.

6 людям необхідну допомогу лікарі надали одразу на місці події. Таку інформацію підтвердили у твіттері Службі швидкої допомоги Лондона.

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Одного з постраждалих довелося доставити у лікарню. Зауважимо, що до цього було відомо лише про 2 людей, які отруїлися їдким чорним димом.

Що повідомили пожежники

Боролися з полум'ям біля станції метро Elephant and Castle у Лондоні аж 100 рятувальників, до гасіння пожежі залучили 15 машин.

Повністю вигоріли 3 комерційні приміщення лондонської залізниці. Крім цього, вогонь знищив 6 вагонів та телефонну будку.

Перед 16:00 за Лондоном вогнеборці заявили, що пожежа "під контролем". Після цього вони ліквідували й невеликі загоряння.

Що кажуть очевидці

25-річна Сара Скарпа живе неподалік метро у багатоквартирному будинку. Коли близько 14:00 вона відкрила вікно, почула крики людей й відчула їдкий запах. За її словами, спочатку дим дещо вщух, а після того, як прогримів вибух, з'явився знову. Будівельник Мартін Бобровський, який працює навпроти станції, сказав, що "був дуже здивованим, побачивши все, і трохи наляканим". Він пригадав, що відчував запах паленого електричного кабелю.