Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, – Зеленські вшанували загиблих на Майдані
20 лютого 2022 , 10:13Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували загиблих на Майдані. Вранці 20 лютого вони поставили запалені лампадки біля меморіальної плита з портретами загиблих Героїв Небесної Сотні.
Відповідним відео глава держави поділився у соцмережах.
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Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні,
– написав президент.
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