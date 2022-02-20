Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, – Зеленські вшанували загиблих на Майдані

20 лютого 2022 , 10:13
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували загиблих на Майдані. Вранці 20 лютого вони поставили запалені лампадки біля меморіальної плита з портретами загиблих Героїв Небесної Сотні.

Відповідним відео глава держави поділився у соцмережах. 

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Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні,
– написав президент. 

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