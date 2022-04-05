Від 13 березня на власному транспорті з Маріуполя змогли евакуюватися 87 тисяч мешканців

Росія продовжує блокувати гуманітарні коридори з Маріуполя. Тож у місцевих мешканців є можливість евакуюватися або пішки, або на власному транспорті. І нею вже скористалися 87 тисяч маріупольців.

Як зазначив в інтерв'ю мер Маріуполя Вадим Бойченко, з 13 березня 87 тисяч містян вибралися на власному транспорті. І це вони зробили ризикуючи власним життям, адже режиму тиші не запроваджували.

Читайте також 5 квітня українців продовжать евакуйовувати: де заплановані гуманітарні коридори

Маріупольці евакуйовувалися попри відсутність режиму тиші

Мер Маріуполя зазначає, що виїжджати з міста було дуже небезпечно та важко. Режиму тиші офіційно ніхто не оголошував. Водночас простір для виходу з Маріуполя був відкритий як з боку Росії, так і з боку наших військових. Відтоді й почалася евакуація мирного населення.

Вона триває з 13 березня. Відтоді цим маршрутом евакуювали приблизно 87 тисяч маріупольців з Бердянську або власним транспортом, або на евакуаційному транспорті. Вони виїжджають до Запоріжжя і потім звідти рухаються далі,

– зазначив він.

Також, додав Вадим Бойченко, на узбережжі й інших сусідніх містечках маріупольці очікують на можливість вибратися. За приблизними підрахунками, там разом із Бердянськом налічується 70 тисяч мешканців, які хочуть вибратися.

Водночас очільник Маріуполя зазначив, що жодного нового маршруту з міста так і не вдалося відкрити. Тож він залишається єдиним можливим для тих, хто хоче втекти з зони проведення активних бойових дій.

До теми – Окупанти вивозять людей з Ізюма в Росію – дивіться відео: