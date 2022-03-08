Від 24 лютого українці вже не відчувають, який день тижня, – Маляр

Росія 24 лютого пішла на Україну з повномасштабним вторгненням. Відтоді українці не відчувають, який за вікном день тижня.

День та ніч змішалися, тому час не можна розрізнити. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зверніть увагу Жодного хаосу, злагоджена робота, – Маляр про українців у війні

Україна робить все можливе, щоб зупинити Росію, – Маляр

"Від 24 лютого 2022 року ми не відчуваємо, який день тижня чи яка дата. Тільки якщо хтось ззовні про це повідомляє, я розумію, що справді сьогодні 8 березня", – наголосила Маляр.

Вона зауважила, що українці працюють цілодобово. Все можливе роблять для того, щоб зупинити війська Росії, які напали на Україну і знищили багато міст.

У Міноборони звертались до світових лідерів

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до світових лідерів, аби вони збільшили вплив на Росію, адже самі можуть від цього постраждати.

Він наголосив, що Європа має можливість перемогти тирана, який роками всіх залякував. Для цього наша держава повинна отримати зброю та закрите небо.

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