Від 6 до 12 років в'язниці: Лукашенко заборонив заклики до санкцій

Олександр Лукашенко схвалив запровадження кримінальної відповідальності за заклики до санкцій. Мовиться про пропаганду санкцій щодо Білорусі, її громадян та організацій.

Покарання передбачатиме позбавлення волі на термін від 6 до 12 років. Це залежатиме від того, кому адресовані заклики.

До теми Визнав шкоду від санкцій ЄС: Лукашенко готовий відправляти мігрантів додому

Заклик від посадовця – найжорсткіше покарання

За повідомленням телеграм-каналу, за пропаганду санкцій у Білорусі відтепер загрожує позбавлення волі на строк до:

6 років – якщо звернення до рядових осіб;

10 років – коли вони звернені до іноземних країн, міжнародних та закордонних організацій;

12 років — якщо заклики вчинені посадовою особою з використанням службових повноважень.

Також 12 років за ґратами передбачені, якщо заклики до санкцій призвели до важких наслідків для країни. До прикладу, обмеження торгівлі або включення підприємств до списку санкцій.

Політична ситуація в Білорусі: останні новини

У Білорусі винесли вирок чоловіку колишньої кандидатки в президенти Світлани Тихановської. Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії з посиленим режимом.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що прагне створити разом із Володимиром Путіним союз. У ньому держави врахують усі помилки ЄС, а також залишать "усе позитивне" із СРСР.

Спецслужби Білорусі заявили, що під час штурму їхнього кордону був присутній білоруський генерал. Це свідчить, що Мінськ проводить гібридну спецоперацію.

Цікаво – як білорусі бачать незалежність своєї країни: дивіться відео

Раніше білоруські депутати пропонували за заклики до санкцій позбавляти громадянства та конфісковувати майно у дохід країни.