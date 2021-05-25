Кулеба розповів, як Україна виграє від зупинки авіасполучення з Білоруссю

Україна з опівночі 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що це вдарить по білоруському бюджету, але збільшить прибуток України.

Глава МЗС привітав таке рішення України. Також він заявив, що Білорусь перетнула "червону лінію" в ставленні до громадян, до міжнародного права.

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Відповідь має бути принциповою, – Кулеба про дії білоруської влади

"Безумовно, такі дії не можуть залишатись без відповіді. Тому що, якщо зараз "спустити" це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі й зробить щось ще більш нахабне та більш жорстоке. Тому відповідь має бути дуже принциповою", – заявив Кулеба.

Він пояснив, що президент України доручив уряду терміново ухвалити всі рішення, необхідні для того, щоб закрити польоти між Україною та Білоруссю.

Це означає, що не можна буде літати з аеропорту України в аеропорт Білорусі або здійснювати українським авіакомпаніям транзит через повітряний простір Білорусі,

– пояснив очільник МЗС.

Причини та наслідки рішення

Дмитро Кулеба пояснив, що рішення не тільки політичне, а й безпекове. Тому що дії білоруської влади непередбачувані й Україна не може заздалегідь зрозуміти всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі.

Він також додав, що по білоруській владі буде завдано вагомого економічного удару. Адже білоруський бюджет не доотримуватиме транзитні кошти, які сплачують авіакампанії за проліт білоруським небом, а їхні авіакампанії почнуть зазнавати збитків.

Це рішення приведе до певного збільшення прибутків України. Тому що авіакомпанії ЄС та інших держав, які раніше пролітали над Білоруссю, тепер пролітатимуть над Україною й сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі,

– заявив Кулеба.

Він запевнив, що МЗС спочатку дбає про захист наших громадян та про те, щоб влада Білорусі замислилась, зупинилась у своєму свавіллі та почала поважати права людини та міжнародні права.

Коротко про події в Мінську

23 травня літак, який летів з Афін до Вільнюса, екстрено посадили в Мінську нібито через замінування, про яке повідомили білоруські диспетчери. Та ніякої вибухівки не знайшли.

Однак влада Білорусі затримала журналіста Романа Протасевича та його дівчину-росіянку.

Роман Протасевич – колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA, який координував дії мітингарів, розповідав про звірські побиття силовиками мирних активістів.

Увесь цивілізований світ засудив такі дії Білорусі, ухвалює рішення про припинення авіасполучення з країною та закликає звільнити Протасевича та його дівчину, які наразі перебувають в білоруському СІЗО.