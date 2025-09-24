Як повідомляє 24 Канал, таку думку висловив військовий експерт Олексій Копитько.

Дивіться також Дрони СБУ та ССО зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій Росії, – джерела

За його словами, успішні атаки українських дронів по території Росії вплинули зокрема на те, що риторика президента США Дональда Трампа змінилася.

Звернімось до традиційної рубрики "Малюк і друзі вводять санкції". Щось постійно горить у Криму. Є удари по Москві, Астрахані, Башкортостану. В останньому дрони СБУ вдруге атакували один із найбільших комплексів з повним циклом переробки,

– пише експерт.

Дрони СБУ уражають російські цілі від Балтики до Уралу

Він акцентує на тому, що зараз "прострілюється" вся територія ворожої країни. Безпілотники служби успішно досягають цілей усюди – від Балтики до Уралу.

СБУ вдруге за короткий термін дотягнулась дронами на відстань 1 400 кілометрів. Досягнення, яке вражає. Значення має не тільки сам факт атаки, а й те, що удар повторний, але відбити його Росія не здатна,

– каже Копитько.

Військовий експерт наголошує, що такі удари впливають на економіку ворога. Так, можливості Москви отримувати надприбутки суттєво обмежуються. Як наслідок, Кремль підвищує НДС до 22% і "об'єктивно в'язне у війні", зазначає Копитько.

Що цьому передувало?