Байден може вирішити результат російсько-української війни одним словом, – Піонтковський

Надання Україні далекобійних ракет для систем HIMARS, що б'ють на відстань до 300 кілометрів – це найгарячіше питання, яке обговорюється в адміністрації США. Ба більше, воно може бути вирішальним у війні росії проти України.

HIMARS та далекобійні ракети можуть вирішити результат війни

Про це ексклюзивно 24 каналу розказав російський публіцист, опозиційний політик Андрій Піонтковський. На його думку, ще ніколи результат настільки важливої для усього людства війни не залежав від настільки простого питання – надати 15 HIMARS чи, до прикладу, 50.

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У руках США є засіб, який може вирішити результат війни – лише одне слово американського президента. Ми бачимо, яка гостра боротьба за це слово та результат цієї війни ведеться між Блінкеном та Остіном з одного боку та Салліваном з іншого,

– вважає Піонтковський.

Він вважає, що "маховик" розвертається все-таки на користь України та надання їй необхідної зброї, але це відбувається занадто повільно.

путін боїться контрнаступу ЗСУ на Півдні України

Публіцист зауважив, що останніми днями росія суттєво змінила свою тактику. Він вважає, що окупанти усвідомили загрозу на Півдні, і зараз називають головною метою не захоплення Слов'янська, а захист Херсона.

"Тобто місце вирішального бою визначилося. Усе буде вирішуватися найближчим часом", – сказав опозиціонер.

Він додав, що у такий момент, кожна сторона протистояння повинна кидати усі можливі ресурси. На його думку, це розуміють і в Пентагоні.

Крім того, гостроту ситуації вже добре усвідомлюють і в москві. Там намагаються зробити усе, аби уникнути цієї вирішальної битви за Херсон та терміново нав'язати припинення вогню та перемир'я на Півдні. Саме це хотіли зробити під час "зернових перемовин" у Стамбулі, намагаючись внести у пакет домовленостей пункт про припинення вогню, себто контрнаступу, в районі Херсона. Мовляв, це необхідно для забезпечення функціонування угоди.

Звісно, росіянам це не вдалося, але вони не заспокоїлися. Публіцист вважає, що путін міг запропонувати президенту Туреччини Ердогану угоду – надати йому свободу дій у Сирії в обмін на те, що він вмовить українську сторону погодитися на перемир'я. російський диктатор міг запропонувати й інші умови в обмін на це, що показує, наскільки сильно він боїться українського контрнаступу.

Але у нього також нічого не вийде. путін знову демонструє своє повне нерозуміння психології українського народу та влади,

– вважає Піонтковський.

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