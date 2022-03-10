Від дому залишилась тільки розруха: відео з околиць Херсона після обстрілів

Російські військові обстрілюють Херсон. Вони з провалом намагаються захопити місто, але жителі постійно виходять на протести, доводячи, що окупантів тут ніхто ніколи не чекав.

Орки гатять по помешканнях мирних жителів, бо до військових об'єктів їм не добратись. 24 каналу передали відео будинку, який вщент зруйнували росіяни.

До речі Російські військові на Херсонщині шукають цивільний одяг – вочевидь, щоб спробувати втекти

Залишилась розруха

Будинок повністю розвалений. Від ударів окупантів повибивало вікна й стіни. Навколо – розкидані обламки.

Все – під товстим шаром пилу. Ймовірно, там жили дітки, оскільки в одній з кімнат є дитячий столик та машинка. Відомо, що дивом ніхто не постраждав.

Очевидно, що через звірства росіян, власники будинку навряд чи зможуть повернутись додому.

Зруйнований будинок на околицях Херсону, дивіться відео:

Нагадаємо, росіяни продовжують утримувати рубежі поблизу Херсона та використовувати аеропорт для базування бойових літаків. Саме місто їм взяти не вийде, адже ЗСУ, тероборона та місцеві жителі стоять на захисті.



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