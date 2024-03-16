Від дзвінків Путіну до ідеї про війська НАТО в Україні: Макрон пояснив, чому змінив позицію

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що спілкувався з Путіним заради миру в Україні. Однак після воєнних злочинів росіян у 2022 році він зрозумів, що стратегічна позиція Франції повинна змінитися.

Під час інтерв'ю з українськими журналістами Макрон зазначив, що зараз ситуація в Україні складна як ніколи.

Дивіться також Річ навіть не у лідерстві: що Макрон намагається показати Путіну своєю поведінкою

Макрон прокоментував своє спілкування з Путіним

Макрон зауважив, що між періодами, коли він телефонував до Путіна і заговорив про можливість введення іноземних військ в Україну, минуло 2 роки.

Він визнав, що з 2017 по 2022 рік дійсно багато спілкувався з Путіним в різних форматах онлайн та офлайн. За його словами, все було заради миру в Україні та дотримання Мінських угод.

Ми дбали про безпеку Європи. Ми хотіли ангажувати Путіна в цей діалог. Але потім прийшла нова фаза,

– сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що спершу Путін окупував Крим, а потім зірвав всі зобов'язання, які він взяв на себе під час Мінських та особистих домовленостей.

Я продовжував з ним говорити, але після сцен масових воєнних злочинів, після Бучі, війна вступила в іншу фазу,

– додав він.

Після цього, за словами президента Франції, він довго міркував щодо наступної стратегічної позиції. Він прийшов до висновку, що сьогодні ситуація "як ніколи складна". Росія готується до тривалої війни та продовжує військове виробництво.

Макрон закликає Європу переглянути свої "ліміти"

Глава Франції підкреслив, що з огляду на ситуацію необхідно не лише визначити, як дійти до миру, а й визначити, яким буде справжній мир, який забезпечуватиме безпеку Україні та всій Європі.

Саме тому потрібен цей новий імпульс на рівні європейських країн, щоб пришвидшити допомогу і робити інакше. Якщо ворог каже, що в нього немає лімітів, чому ми повинні казати, що в нас є ці ліміти?,

– сказав Макрон.

Президент наголосив, що Росія не може і не має виграти цю війну, тож Франція буде з Україною. Він також додав, що не буде миру в Європі, якщо Україні доведеться капітулювати.