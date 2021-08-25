Від Канади до Індонезії: відомі пам'ятки засяяли синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності
Джерело:МЗС України
День Незалежності разом з Україною святкували у багатьох державах світу. На честь свята відомі історичні пам'ятки чи видатні місця підсвітили кольорами нашого стягу.
В українському міністерстві закордонних справ позбирали фото із найрізноманітніших куточків світу. Кольори українського прапора з'явилися чи не на усіх континентах світу.
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Визначні пам'ятки і місця у кольорах українського прапора
Синьо-жовтими кольорами засяяли і Бурдж Халіфа і Ніагарський водоспад і мости через Босфор. На знак підтримки України синьо-жовтими кольорами підсвітили Фінікійську фортецю, CN Tower у Торонто і найвищу вежу Індонезії.
У багатьох містах подивитися на синьо-жовті споруди зібралися діаспоряни і дипломатичні працівники. Українці одягли вишиванки і розгорнули національні прапори.
Пам'ятки архітектури і визначні місця у кольорах українського прапора / Фото з фейсбуку МЗС України
Бурдж Халіфа підсвітили синьо-жовтими кольорами: дивіться відео
День Незалежності: як минуло святкування в Україні
- У Києві на Хрещатику відбувся наймасштабніший в історії парад, у якому взяли участь понад 5 тисяч військових.
- На початку параду Володимир Зеленський виголосив вітальну промову, вручив нагороди видатним українцям та підписав указ про створення Дня розквіту української державності. Його відзначатимуть 28 липня.
- До заходу залучили морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. На Хрещатик виходили 3 колони – піша, повітряна та механізована.
- Увечері на НСК "Олімпійський" відбулося шоу "Незалежність у нашій ДНК". У цьому святковому концерті взяли участь понад 30 відомих українських виконавців і гуртів.
- Загалом на святкування Дня Незалежності витратили близько 5,5 мільярда гривень.