Від Канади до Індонезії: відомі пам'ятки засяяли синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності

День Незалежності разом з Україною святкували у багатьох державах світу. На честь свята відомі історичні пам'ятки чи видатні місця підсвітили кольорами нашого стягу.

В українському міністерстві закордонних справ позбирали фото із найрізноманітніших куточків світу. Кольори українського прапора з'явилися чи не на усіх континентах світу.

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Визначні пам'ятки і місця у кольорах українського прапора

Синьо-жовтими кольорами засяяли і Бурдж Халіфа і Ніагарський водоспад і мости через Босфор. На знак підтримки України синьо-жовтими кольорами підсвітили Фінікійську фортецю, CN Tower у Торонто і найвищу вежу Індонезії.

У багатьох містах подивитися на синьо-жовті споруди зібралися діаспоряни і дипломатичні працівники. Українці одягли вишиванки і розгорнули національні прапори.

Пам'ятки архітектури і визначні місця у кольорах українського прапора / Фото з фейсбуку МЗС України

Бурдж Халіфа підсвітили синьо-жовтими кольорами: дивіться відео

День Незалежності: як минуло святкування в Україні