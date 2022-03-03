Від кого ви нас, б**ть, рятуєте, – Труханов звернувся до росіян

Мер Одеси Геннадій Труханов звернувся до російських загарбників. Його зацікавило, від кого вони вирішили рятувати українців.

Він зняв відеозвернення на фоні міського Центру соціально-психологічної реабілітації. Мер Одеси наголосив на тому, що діти не заслуговують на те, що відбувається зараз.

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Закликав кожного, хто підтримує агресію РФ, поставити це питання

Очільник міста сказав, що хоче, щоб кожен окупант, кожен, хто підтримує агресію Росії стосовно України, поставив собі питання, яке він озвучив.

Діти бояться. Вони поки не знають, що таке війна. Але вони бояться. У мене питання: від кого, б***ь, ви нас рятуєте?,

– сказав Труханов.

Геннадій Труханов жорстко звернувся до російських військових:

Наостанок він наголосив, що українці ніколи окупантам не пробачать те, що відбувається у нашій країні.

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