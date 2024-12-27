Виживання Росії залежить не від того, як завершиться війна: що зараз найважливіше для Путіна

Протягом останніх 10 років Москва зробила багато заходів, аби зв'язати себе з Китаєм. Тож вже зараз питання виживання Росії значно більше залежить від партнерства з Китаєм, ніж від результатів війни в Україні.

Зокрема, Москва відмовилася від західних технологічних продуктів, платіжних систем, водночас ввела китайські аналоги. Вони можуть бути гіршої якості, але це не конкуренція якості технологічних продуктів, а політичне питання, сказав 24 Каналу голова Центру політичних студій Ярослав Божко.

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Від чого залежатиме стратегія США щодо Росії

Рано чи пізно Трамп зустрінеться з Путіним. Однак не для того, щоб говорити лише про війну Росії проти України – це дрібніші питання. Трампа насамперед цікавить роль Росії у глобальному протистоянні США з Китаєм.

Він хоче на власні очі переконатися, що Путін – це його ворог у цьому протистоянні. Можливо, війна в Україні не завдає США стільки проблем, щоб це було політично відчутно для Трампа, тому він хоче збільшити у цій історії роль європейських партнерів, а американські сили перенаправити на протистояння з Китаєм,

– мовив Божко.

За його словами, від того, чи буде далі Путін з Сі Цзіньпіном у глобальному сенсі, залежить подальша стратегія США щодо Росії, включаючи дії Вашингтону щодо підтримки України.

Ми поки не маємо жодних аргументів, щоб стверджувати, що Росія збирається кинути Китай. Адже Пекін – це максимально зручний партнер для Москви,

– зазначив голова Центру політичних студій.

Попри це, Трамп вірить, що зможе якось схилити Путіна до нейтралітету. Наприклад, щоб Москва не продавала в Китай критичні ресурси російського походження, від яких Пекін залежний.

Водночас Росія вбудовується в китайську систему саме для того, аби США не могли якимось чином вплинути на неї. Як зауважив Божко, коли у Вашингтоні це зрозуміють, то буде зовсім інша розмова з Росією, як з союзником Китаю, тобто з ворогом, а не як з державою, чию позицію слід якимось чином змінити на більш нейтральну.

Це такі макроявища, які не сильно змінюються від того, хто в Білому домі. Ставлення США до Росії повністю визначає ставлення Кремля до Китаю,

– додав Божко.

До слова, очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію у 2025 році.