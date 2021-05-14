Стало відоме ім'я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Внаслідок обстрілу військ окупанта 13 травня на Донбасі загинув військовослужбовець Павло Колесник. Український захисник був родом з Чернігівської області.

Воїн загинув унаслідок снайперського обстрілу російськими найманцями позицій Операції об'єднаних сил.

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На Донбасі загинув боєць з Чернігівщини

13 травня 2021 року на Сході країни під час несення служби на позиції отримав кульове поранення, не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович,

– йдеться у повідомленні.

Воїн був старшим водієм мотопіхотної роти. Служив в бригаді з вересня 2019 року. Родом 39-річний боєць був зі села Нове Чернігівської області.

Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України. Редакція 24 каналу теж висловлює свої співчуття рідним та друзям загиблого бійця.

До слова, протягом доби 13 травня війська окупанта аж 19 разів обстріляли позиції ООС.