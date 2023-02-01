На Чернігівщині ворожа міна потрапила у підвал приватного будинку: є загиблі та поранені
Джерело:ОК "Північ"
Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні регіони України. Відтак, у середу, 1 лютого, окупанти з мінометів вдарили по населених пунтках Чернігівської та Сумської областей.
В оперативному командуванні "Північ" повідомляють, що з 14:50 до 15:30 в селі Студенок Сумської області зафіксували 17 прильотів. Обстріл здійснювали з мінометів 120 мм.
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Міна прилетіла в підвал будинку
Як зазначають, внаслідок обстрілу Студенок постраждалих немає.
У цей день з 15:10 до 15:40 зафіксували 14 прильотів з міномета 120 мм в районі села Єліне в Чернігівській області.
Внаслідок потрапляння міни в підвал приватного будинку загинули четверо місцевих жителів. Один – отримав поранення, його доправили до лікувального закладу.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам'ять!
Успіхи ЗСУ на війні: що відомо
- Попри шалені втрати, яких щоденно зазнають росіяни, вони продовжують атакувати позиції українських підрозділів та йти в наступ. У зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що ворог не припиняє наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках.
- 1 лютого на одного "двосотого" у складі ворога стало більше. ЗСУ ліквідували генерального секретаря Федерації карате Росії Сєргєя Увицького у боях за Донбас.
- Вже самі військкори з Росії бідкаються на шалені втрати серед десантури. Один з військкорів розповів, що від початку повномасштабного вторгнення до вересня 2022 року Росія втратила 40–50% своїх десантників. Скоро нікому буде у фонтанах купатися.
- Зауважимо, що за минулу добу наші бійці ліквідували майже 1 000 окупантів, а точніше – 920 російських солдатів. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 128 420 бійців.