Синагогу не встигли добудувати: від обвалу трибуни в Ізраїлі постраждали понад 160 людей

22:55

Кількість постраждалих внаслідок обвалу трибуни у синагозі в ізраїльському поселенні Гіват-Зеєв зросла до 167 людей. Окрім того, відомо, що жертвами трагедії стали 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.