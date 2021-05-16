Синагогу не встигли добудувати: від обвалу трибуни в Ізраїлі постраждали понад 160 людей

Кількість постраждалих внаслідок обвалу трибуни у синагозі в ізраїльському поселенні Гіват-Зеєв зросла до 167 людей. Окрім того, відомо, що жертвами трагедії стали 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.
Джерело:The Times of Israel
За даними місцевих ЗМІ, синагога була недобудована. Поліція не видавала дозволу на її експлуатацію.
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Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск вірян є обов'язком місцевої влади,
– мовиться у повідомленні.
Начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман розповів, що винних у трагедії покарають.
Обвал трибуни у синагозі в Ізраїлі: головне
- Трагедія сталася у день свята Шавуот.
- У синагозі перебували приблизно 600 вірян, коли обвалилася трибуна.
- На місце події негайно прибули рятувальники.
- Водіїв просили утриматися від руху, щоб не виникло заторів, і постраждалих могли оперативно доправити до лікарень.