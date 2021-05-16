Синагогу не встигли добудувати: від обвалу трибуни в Ізраїлі постраждали понад 160 людей

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Кількість постраждалих внаслідок обвалу трибуни у синагозі в ізраїльському поселенні Гіват-Зеєв зросла до 167 людей. Окрім того, відомо, що жертвами трагедії стали 40-річний чоловік і 12-річний хлопчик.

Джерело:

The Times of Israel

За даними місцевих ЗМІ, синагога була недобудована. Поліція не видавала дозволу на її експлуатацію. 

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Поліція проінструктувала місцеву раду, що синагогу не можна використовувати. Відповідальність за недопуск вірян є обов'язком місцевої влади,
– мовиться у повідомленні.

Начальник поліції Єрусалимського округу Дорон Турджеман розповів, що винних у трагедії покарають. 

Обвал трибуни у синагозі в Ізраїлі: головне

  • Трагедія сталася у день свята Шавуот. 
  • У синагозі перебували приблизно 600 вірян, коли обвалилася трибуна.
  • На місце події негайно прибули рятувальники.
  • Водіїв просили утриматися від руху, щоб не виникло заторів, і постраждалих могли оперативно доправити до лікарень.
Зверніть увагу! У неділю, 16 травня, в Ізраїлі також стався теракт. У Єрусалимі водій  протаранив натовп.