Від одного з будинків нічого не залишилося: моторошні деталі удару Росії по Сумах
Вночі 8 вересня російські загарбники завдали авіаційного удару по Сумах. Окупанти вбили двох людей, ще 4 – поранили, зокрема, 2 дітей.
Внаслідок ворожого обстрілу від одного з будинків нічого не залишилося. Про це в ефірі телемарафону розповіла кореспондентка Олеся Боровик, передає 24 Канал.
До теми Уночі ворог завдав авіаційного удару по місту Суми, є загиблі
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Наслідки удару по Сумах сьогодні
Пошкоджені 5 будинків, але від одного з них нічого не залишилося. Саме в цьому будинку й загинули двоє,
– розповіла журналістка.
Зауважила, що на місці обстрілу розкидані речі, – це все, що залишилося від будинку.
Поки невідомо, це було подружжя, чи двоє чоловіків, але там вижити шансів зовсім не було,
– наголосила Олеся Боровик.
Додала, що в будинку поруч напівзруйнована стіна. Там ночувала родина. Журналістам розповіли, що почуваються більш-менш нормально. Втім, люди дуже налякані. Постраждалим надали медичну допомогу.
Також у будинку ночували діти, – це двоє з тих поранених, про які говорила Сумська ОВА,
– зазначила кореспондентка.
У кількох сусідніх будинках вибиті вікна. Вибуховою хвилею порозкидало частини цього зруйнованого дому.
Журналістка розповіла, що на місці ще будуть працювати вибухотехніки, адже є ймовірність нерозірваних снарядів.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.