Від перших тижнів битви за Схід залежатиме майбутнє Маріуполя, – радник мера

Окупанти вже почали масштабний наступ на Донбасі та намагаються взяти Маріуполь під повний контроль. Саме від перших тижнів битви за Схід України залежатиме майбутнє Маріуполя.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі 24 каналу.

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На його думку, велика битва за Донбас розпочалася по Луганщині, Донеччині та Харківщині.

Я певен, що від перших тижнів цієї боротьби буде, зокрема, залежати і майбутнє героїчної оборони Маріуполя,

– наголосив Андрющенко.

Радник міського голови додав, що окупанти забирають тіла українців у Маріуполі.

"Вони прибирають вбитих, бо ми не бачимо тіл загиблих на вулицях. Вони або готують мобільний крематорій або це буде зосереджено на пропаганду, щоб звинуватити ЗСУ у масових вбивствах", – сказав Андрющенко.

Від перших тижнів битви за Схід залежатиме майбутнє Маріуполя, – Андрющенко:



До слова, російські окупанти скидають на "Азовсталь" надважкі авіабомби. Хоча у підземних укриттях там перебувають не менше 1 000 цивільних, здебільшого – жінки з дітьми та літні люди. Загалом у місті скрутне становище – відсутні вода, їжа, опалення, світло.