Від першого номеру партії до зрадника: як Разумков провів 770 днів на посаді спікера

Від першого номеру партії до зрадника, якому немає місця в команді. За 2 роки Дмитро Разумков пройшов шлях від близького соратника президента, який ходив на ефіри, доносив позицію майбутньої фракції і вів з'їзди партії, до повної втрати довіри.

Привів в команду політтехнолога, сина політика і колишнього члена "Партії регіонів" Дмитра Разумкова теперішній голова СБУ, а тоді ще просто друг майбутнього президента, Іван Баканов. За декілька місяців до старту кампанії.

До теми Подивимося, як працюватиме, – Арахамія про позбавлення мандата Разумкова

Як пояснював сам Разумков, їх познайомили спільні друзі. "Вийшло так, що після цього в мене відбулася зустріч з президентом, на той час ще з кандидатом майбутнім в президенти. І через 2 дні я вийшов на роботу", – додав він.

Між Разумковим і Зеленським була домовленість

У ЗМІ припускали, нібито між Разумковим і Зеленським була домовленість щодо спікерського крісла. Спочатку голові Верховної Ради вдавалося відстоювати позицію "Слуги народу".

Навіть було "слово-пароль", яким Разумков закликав монобільшість правильно голосувати за важливі для партії законопроєкти. Втім ще у 2020 році стосунки почали погіршуватись. Разумков наголошував на тому, що він не йде проти регламенту, не проштовхуючи важливі для "Слуги народу" законопроєкти.

Однак у команді запідозрили інше. Президента ж розлютило, що його перший номер таємно почав будувати потенційну кар'єру окремо від "Слуги народу", заручаючись підтримкою олігархів.

Читайте також Арахамія зіронізував над голосуванням "Батьківщини" за відставку Разумкова

Разумков також не голосував на засіданні Ради нацбезпеки і оборони за впровадження санкцій проти каналів "112-Україна", NewsOne та ZIK. Із зауваженнями голова Верховної Ради підтримав санкції проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Разумков не виніс на розгляд уряд президентський закон

Начебто на Банковій увірвався терпець, коли Разумков відправив президентський законопроєкт про олігархів до Венеційської комісії. Замість того, щоб винести до залу.

Якщо ми боремося з олігархами, підпишіть закон, все дуже просто. Якщо не підписуєте, шукайте іншу команду,

– заявив Володимир Зеленський.

Тож чи випадковість, чи завбачливий не надто приємний подарунок – що "слуга народу" звільнили голову Верховної Ради Разумкова за день до його святкування 38-річчя. Таким чином 770 днів Дмитро Разумков протримався на посаді.